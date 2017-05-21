Биография Матлюбы Алимовой

Матлюба Алимова. Фото: ТАСС/Интерпресс/Елена Пальм

Матлюба Фархадовна Алимова – советская, российская и узбекская киноактриса. Она родилась 12 августа 1954 года в Андижане (Узбекистане).

В 1978 году окончила актерский факультет ВГИКа в мастерской Алексея Баталова.

С 1978 года работала на киностудии "Узбекфильм". Актерский дебют Матлюбы Алимовой состоялся в 1979 году, она сыграла Лауру в "Маленьких трагедиях" режиссера Михаила Швейцера. В этом же фильме последнюю свою роль сыграл Владимир Высоцкий.

Среди известных киноработ актрисы: "Сказка о Звездном мальчике" режиссера Леонида Нечаева (1983), "Возвращение Будулая" Александра Бланка (1985), "Снайпер" Андрея Бенкендорфа (1992). В 2009 году актриса снялась в фильме Владимира Бортко "Тарас Бульба". В последнее время в кино снимается редко.