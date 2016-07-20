Вокзал станции Петровско-Разумовское стал объектом культурного наследия

Фото: департамент культурного наследия Москвы

Вокзал железнодорожной станции Петровско-Разумовское включен в госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Соответствующий приказ выпустил департамент культурного наследия Москвы.

Здание, построенное во второй половина XIX века, располагается по адресу: улица Линии Октябрьской Железной дороги, дом 1Б. Изначально оно проектировалось как телеграфный пост, предназначенный для обслуживания путей на соединении линий Николаевской и Окружной железной дороги.

Предполагалось, что во вторую очередь строительства Окружной железной дороги от станций Лихоборы и Владыкино к Николаевскому железнодорожному направлению будут проложены соединительные ветки. Однако данный проект так и не был реализован, в связи с чем здание никогда не использовалось как телеграфный пост.

В конце XIX века оно было перестроено и расширено под пассажирскую функцию, впоследствии к зданию также была перенесена железнодорожная платформа.

В архитектурно-художественном оформлении фасадов здания преобладают декоративные элементы в "русском стиле". Исторический облик железнодорожной станции "Петровско-Разумовское" в целом хорошо сохранился.