12 февраля 2016, 13:25

Культура

Здание 1800 года в Сивцевом Вражке внесут в реестр культурного наследия

Фото: wikimedia.org/NVO

Объект культурного наследия, построенный до пожара 1812 года, выявлен неподалеку от Арбата, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Небольшое двухэтажное здание расположено по адресу Сивцев Вражек, дом 41, строение 2. Дом был выстроен в 1800 году и является редким образцом жилой малоэтажной застройки Москвы, сохранившимся после пожара 1812 года. Дом будет включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Уникальность здания заключается также и в сохранности его внешнего облика и планировки. В интерьерах сохранились печи, лепной декор потолков, филенчатые двери первой половины XIX века, а декор фасадов относится ко второй половине XIX века.

Кроме того, здание обладает мемориальной ценностью. В свое время здесь жили выдающиеся деятели науки – иммунолог Л.А.Тарасевич и генетик А.С.Серебровский.

Ранее, осенью 2014 года, здание находилось под угрозой сноса. В рамках Научно-методического совета при Мосгорнаследии была подтверждена историко-культурная ценность здания.

объекты культурного наследия историческая застройка Мосгорнаследие культурное наследие

