Инвесторы отреставрировали более 50% памятников культурного наследия за год

Фото: m24.ru/Георгий Полищук

Более 50 процентов памятников культурного наследия, отреставрированных в этом году, в порядок привели инвесторы, сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, за пять лет в столице отреставрировали 600 памятников культурного наследия. А в 2015 году в порядок привели 102 объекта, половину из которых отреставрировали за счет инвесторов, передает ТАСС.

Всего в Москве зарегистрировано свыше 7,5 тысяч объектов культурного наследия, четыре тысячи из которых – здания. Порядка 80 процентов из них находятся в центре города. Емельянов добавил, что каждый памятник культурного наследия в Москве получит предмет охраны в 2016 году.

Напомним, памятники архитектуры федерального значения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, инвесторы могут взять в аренду на 49 лет по льготной ставке "рубль за квадратный метр".

Данная практика будет распространяться по всей территории России. Главное условие – бизнесмен должен восстановить объект. При этом в договоре аренды установят жесткие условия расторжения контракта в случае невыполнения арендатором реставрационных работ.

В основу разработки данной программы легла практика привлечения добросовестных частных инвесторов к реставрации памятников истории и культуры, распространенная во всем мире. Она носит название "принцип 1 евро".