Мосгорнаследие запретило самовольный ремонт в доме начала XX века

Фото: dkn.mos.ru

Остановлен несанкционированный ремонт в подъезде дома, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия. Речь идет о многоквартирном жилом доме № 31 по Большой Никитской улице.

В адрес управляющей компании по эксплуатации объекта направлено предписание о приостановлении работ. Кроме того, обращение о проведении проверки направлено в Жилищную инспекцию по Центральному административному округу Москвы.

По словам руководителя ведомства Алексея Емельянова, в настоящее время "ведется работа по привлечению виновных лиц к административной ответственности по части 1 статьи 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Сообщение о том, что в подъезде дома идут ремонтные работы, поступило на телефон "горячей линии" Мосгорнаследия. В ходе проверки было установлено, что на верхнем этаже подъезда монтируют металлические направляющие и подвесной потолок, а на первом этаже частично демонтированы профилированные карнизы потолка.

Дом № 31 по Большой Никитской был построен в первом десятилетии ХХ века. Ранее в нем располагались доходные дома. Многоэтажное здание в духе модерн возведено по проекту архитектора Николая Струкова.