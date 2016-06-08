Мосгорнаследие проверит клуб завода "Каучук"

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Мосгорнаследие проведет проверку в здании клуба завода "Каучук". Как сообщает пресс-служба ведомства, проверку проведут в связи с неправомерными действиями одного из арендаторов здания, являющегося объектом культурного наследия.

Клуб завода "Каучук", построенный в 1927–1929 годах, по проекту архитектора К.С. Мельникова, расположен по адресу улица Плющиха, дом 64/6, строение 1. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится в оперативном управлении Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры".

Ранее торговое предприятие ЗАО "Золотой Дракон и К", арендующее часть помещений клуба, возвело пристройки к фасадам здания, а также провело перепланировки без проектно-разрешительной документации. Эти факты были выявлены в ходе проверок Мосгорнаследия.

В отношении арендатора было выдано предписание об устранении нарушений. Решением Замоскворецкого районного суда "Золотой дракон и К" признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Инспекция Мосгорнаследия готовит пакет документов для согласования со столичной прокуратурой и проверки в отношении Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры как титульного правообладателя объекта.

В случае подтверждения фактов нарушений требований законодательства об объектах культурного наследия будет принят комплекс мер административного реагирования.