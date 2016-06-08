Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2016, 18:31

Культура

Мосгорнаследие проверит клуб завода "Каучук"

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Мосгорнаследие проведет проверку в здании клуба завода "Каучук". Как сообщает пресс-служба ведомства, проверку проведут в связи с неправомерными действиями одного из арендаторов здания, являющегося объектом культурного наследия.

Клуб завода "Каучук", построенный в 1927–1929 годах, по проекту архитектора К.С. Мельникова, расположен по адресу улица Плющиха, дом 64/6, строение 1. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится в оперативном управлении Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры".

Ранее торговое предприятие ЗАО "Золотой Дракон и К", арендующее часть помещений клуба, возвело пристройки к фасадам здания, а также провело перепланировки без проектно-разрешительной документации. Эти факты были выявлены в ходе проверок Мосгорнаследия.

В отношении арендатора было выдано предписание об устранении нарушений. Решением Замоскворецкого районного суда "Золотой дракон и К" признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Инспекция Мосгорнаследия готовит пакет документов для согласования со столичной прокуратурой и проверки в отношении Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры как титульного правообладателя объекта.

В случае подтверждения фактов нарушений требований законодательства об объектах культурного наследия будет принят комплекс мер административного реагирования.

Ссылки по теме


объекты культурного наследия Мосгорнаследие культурное наследие следственные проверки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика