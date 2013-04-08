Здание старейшего кинотеатра "Форум" восстановят в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году в Москве начнется реставрация кинотеатра "Форум" - одного из старейших зрелищных заведений столицы. Здание кинотеатра, сильно пострадавшее при пожаре 2002 года, признано памятником культурного наследия. После восстановления объект сохранит свое назначение, сообщил вице-мэр по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Здание было построено специально под кинотеатр в 1914 году. Наряду с "Художественным" "Форум" стал одним из первых зрелищных заведений Москвы и центром культурной жизни столицы. В начале 1920-х годов здесь выступала Клавдия Шульженко, а в 1960-х в "Форуме" состоялся первый в СССР публичный показ фильма "Восемь с половиной" культового режиссера Федерико Феллини.

С 1994 года в "Форуме" перестали показывать кино, а в 2002 году здание серьезно пострадало при пожаре. От него остался лишь северный фасад, обращенный на Садово-Сухаревскую улицу. Уцелевший неоклассицистический фасад с трехчастной композицией ионической колоннадой. Внешне он напоминает классический главный дом городской усадьбы. Идея реставрации объекта была озвучена в сентябре прошлого года, тогда же здание признали памятником культурного наследия.