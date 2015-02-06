Снос доходных домов купца Михайлова на Большой Дмитровке приостановлен

На Большой Дмитровке приостановили снос доходных домов купца Михайлова

Снос комплекса старых зданий на Большой Дмитровке приостановлен, передает телеканал "Москва 24" со ссылкой на департамент культурного наследия.

22 января вступили в силу поправки в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия", связанные с включением памятников в реестр объектов культурного наследия. Так, согласно новой статье 16.1 "Порядок выявления объектов культурного наследия", направить в орган охраны заявление о включении объекта в реестр может любой гражданин или организация.

Охраняющий орган - в Москве им является департамент культурного наследия - в течение 90 дней должен определить историко-культурную ценность объекта.

Впрочем, как пояснила изданию M24.ru юрист Наталья Румянцева, эти возможности существовали в Федеральном законе и раньше.

"Правила смягчились именно для Москвы. Дело в том, что столица как субъект Федерации имела право расширить нормы закона. И пользовалась этим правом. Поэтому раньше в Москве к заявлению нужно было прикладывать результаты историко-культурологической экспертизы. Гражданин или организация должны были сами искать специалистов и проводить экспертизу за свой счет. Теперь, после вступления поправок в силу, московские подзаконные акты не действуют", - пояснила юрист.

Румянцева отметила, что в законодательстве важно избежать крайностей. "Важно, чтобы люди аргументировали свои заявления по поводу объектов. Думаю, хорошим примером обращения к органу охраны является как раз заявление о доме Михайлова. Заявительница провела исследование и убедительно обосновала свою просьбу", - добавила она.

Напомним, через неделю после вступления поправок в силу в департамент культурного наследия Москвы поступило заявление от активистки "Архнадзора", которая попросила включить комплекс на Большой Дмитровке в реестр объектов культурного наследия.

"Это первый подобный случай, он вызван именно изменениями в законодательстве. Мы пока приостановили работы на объекте, но далее нам нужно во всем разобраться и направить обращения министерству культуры, чтобы понять, что с такой ситуацией делать", - добавил заместитель руководителя департамента культурного наследия Сергей Мирзоян.

Как сообщили в ведомстве, сейчас предписание о приостановке работ направлено застройщику.

Напомним, в октябре 2014 года правительственной комиссией было дано заключение, что ансамбль доходных домов купца Михайлова не имеет историко-культурной ценности. Застройщику - ЗАО "Ингеоцентр" - дали разрешение на снос. Работы начались вечером 4 февраля.

Комплекс доходных домов купца Михайлова располагается по адресу: Большая Дмитровка, дом 9. Комплекс доходных домов купца Михайлова располагается по адресу: Большая Дмитровка, дом 9. Пять зданий были построены на рубеже XIX-XX веков архитекторами Барковым и Эрихсоном. Внутренняя планировка домов хорошо сохранилась. Уцелели кованые лестничные ограждения и лепнина.



Елена Тимофеева