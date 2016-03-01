Дом работников искусств законсервирует зал, где выступал Ленин

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Центральный Дом работников искусств должен будет законсервировать зал, в котором выступал Владимир Ленин. Законность соответствующих требований Мосгорнаследия к ЦДРИ подтверждена Арбитражным судом Москвы, сообщается на сайте столичного департамента культурного наследия.

Департамент выдал Дому работников искусств предписание с требованиями переоформить охранную документацию и законсервировать объект культурного наследия – зал на улице Рождественка, в котором в 1920 году выступал Владимир Ленин на III Всероссийском съезде Советов народного хозяйства и на II Всероссийском съезде профсоюза медико-санитарного труда.

Ранее ЦДРИ обращался в суд с требованием признать недействительным предписание Мосгорнаследия, согласно которому работники организации нарушали закон о сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия. Арбитражный суд в удовлетворении такого заявления отказал и признал законными требования об устранении нарушений.