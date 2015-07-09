Показ новых серий "Твин Пикс" перенесли на год

Фото: imdb.com

Поклонники сериала "Твин Пикс" смогут увидеть новые серии не раньше 2017 года. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на соавтора нового сезона Марка Фроста.

По словам Фроста, работа над сценарием уже завершена, а начало съемок запланировано на сентябрь. Таким образом, в эфир продолжение культового сериала выйдет в 2017 году.

Напомним, ранее сообщалось, что новые серии увидят свет в 2016 году. Режиссерское кресло в этот раз также займет Дэвид Линч.

"Твин Пикс" – американский драматический телесериал, созданный режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. Действие сериала происходит в вымышленном городке Твин Пикс. Сериал рассказывает о расследовании убийства школьницы Лоры Палмер.

В России премьера сериала состоялась 4 ноября 1993 года.

В 2007 году журнал Time включил сериал в число лучших ТВ-шоу всех времен.