16 января 2017, 16:16

Централизованная система водоснабжения появится в ТиНАО

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Централизованная система водоснабжения будет создана в ТиНАО к 2025 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вода в новые округа Москвы будет поступать по трем артериям вдоль Боровского, Киевского и Калужского шоссе, а для отдаленных районов построят станции очистки воды.

В настоящее время 97 процентов воды в ТиНАО добывают из подземных источников, однако ее качество находится на низком уровне. Поэтому городские власти планируют перевести новые округа на обслуживание Западной станцией водоподготовки – ее незначительная реконструкция позволит увеличить производительность до 500 тысяч кубометров в сутки.

Водопровод от МКАД вдоль Калужского шоссе до города Троицк начали строить в 2015 году. Он призван обеспечить водой как минимум половину территорий округа, а также со временем водопровод заменит подземные источники.

Водопровод от Калужского шоссе будет протянут до сельского поселения Вороновское, а более отдаленные районы будут получать воду из подземных источников, но для них построят станции очистки.

К 2025 году система водоснабжения ТиНАО сможет подавать потребителям 254 тысячи кубометров воды в сутки, а к 2035 году цифра почти удвоится.

