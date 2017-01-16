Централизованная система водоснабжения появится в ТиНАО

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Централизованная система водоснабжения будет создана в ТиНАО к 2025 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Вода в новые округа Москвы будет поступать по трем артериям вдоль Боровского, Киевского и Калужского шоссе, а для отдаленных районов построят станции очистки воды.
В настоящее время 97 процентов воды в ТиНАО добывают из подземных источников, однако ее качество находится на низком уровне. Поэтому городские власти планируют перевести новые округа на обслуживание Западной станцией водоподготовки – ее незначительная реконструкция позволит увеличить производительность до 500 тысяч кубометров в сутки.
Водопровод от Калужского шоссе будет протянут до сельского поселения Вороновское, а более отдаленные районы будут получать воду из подземных источников, но для них построят станции очистки.
К 2025 году система водоснабжения ТиНАО сможет подавать потребителям 254 тысячи кубометров воды в сутки, а к 2035 году цифра почти удвоится.