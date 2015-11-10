Гектары, метры и люди: что построят в ТиНАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Правительство Москвы утвердило территориальные схемы развития территорий Троицкого и Новомосковского округов. В документах содержатся основные сведения об объектах, которые планируется возвести на присоединенных территориях, включая дороги и развязки, жилые районы, офисы, предприятия и парки. Их строительство разбито на два этапа: первая очередь будет сдана к 2025 году, остальные объекты сдадут к 2035 году. Схемы разработали с учетом более 30 тысяч предложений и замечаний москвичей, высказанных в ходе публичных слушаний.

Поиск баланса: концепция застройки присоединенных территорий

Последние годы столица развивается как полицентричный мегаполис, это означает, что в городе создается множество крупных и мелких точек притяжения для жителей. Речь идет как о работе, так и о досуге москвичей. Этот же принцип разработчики заложили в территориальных схемах ТиНАО.

На присоединенных территориях будут строить районы, сбалансированные по численности населения, количеству рабочих мест и социальных объектов. При этом жилье, офисы, школы и больницы и другую инфраструктуру планируется размещать в пешей доступности. По задумке разработчиков схем, это должно снизить маятниковую миграцию из ТиНАО в центр столицы.

Максимальная плотность застройки предполагается в районах, прилегающих к МКАД. По мере удаления от кольца урбанизация будет снижаться.

Кроме того, в схемах развития двух округов заложено сохранение и благоустройство природных территорий, а также опережающее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Запланировано завершение газификации населенных пунктов и садовых товариществ.

По плану: основные характеристики развития ТиНАО

Площадь присоединенных территорий составляет 144,7 тысячи гектаров. В двух округах постоянно проживают 283 тысячи человек. Существующий фонд застройки составляет 28,2 миллиона квадратных метров.

После того как эти земли вошли в состав Москвы, на них построили порядка семи миллионов квадратных метров недвижимости. К 2025 году в ТиНАО планируется возвести и реконструировать 55,9 миллиона квадратных метров зданий различного назначения. Из них жилая недвижимость составит 30,4 миллиона квадратных метров, общественно-деловая застройка – 16,4 миллиона квадратных метров, производственно-промышленные здания – 9,1 миллиона квадратных метров. А к 2035 года объем строительства составит до 100 миллионов квадратных метров недвижимости.

Главный архитектор Калуги Сергей Ткаченко: "100 миллионов квадратных метров недвижимости – это очень много. Такой объем строительства позволит разместить и обеспечить работой и социальной инфраструктурой около трех миллионов жителей. К указанному сроку этого количества людей в округах, скорее всего, не появится, но закладывать запас на будущие десятилетия, возможно, не так уж и плохо".



Районы и предприятия: какие точки притяжения планируется построить

В округах выделили 12 точек роста, где строительство начнется в первую очередь. В основном это территории вокруг существующих населенных пунктов, расположенных у транспортных магистралей:

бизнес-парк "Румянцево";

поселок Мосрентген;

поселок Коммунарка;

поселок Внуково;

поселок Киевский;

поселок Щапово;

поселок Рогово;

деревня Рязаново;

деревня Ярцево;

город Троицк;

село Вороново;

село Кленово.

Центрами приложения труда на территории ТиНАО будут служить как существующие деловые объекты, так и строящиеся и запланированные предприятия. Среди них есть как индустриальные парки и офисные центры, так и агрокластер "ФУД СИТИ", университетский кампус МИСиС и филиал Российской государственной библиотеки. Еще одним важным центром станет международный медицинский кластер на территории Сколкова.

Развитие точек притяжения позволит увеличить постоянное население двух округов до 927 тысяч человек, а число рабочих мест возрастет до 617 тысяч. До 2035 года население ТиНАО должно достигнуть 1,5 миллиона человек, количество вакансий – 1,1 миллиона.

Экологичность, квартальность, компактность: как будут строить районы в ТиНАО

Проектировщики территориальных схем сформулировали и основные градостроительные принципы развития округов. Застройка будет квартальной: дома будут строить так, чтобы дворы были отделены от общественных пространств. Как правило, при таком типе застройки дворовые проезды освобождают от парковок, а на первых этажах зданий размещают кафе, детские сады, кабинеты врачей и другие объекты инфраструктуры.

Последнее время в столице уходят от унылых панельных высоток, делая массовое жилье более комфортным. Поэтому и на территории Троицкого и Новомосковского округов дома не будут слишком высокими, а их фасады будут иметь индивидуальное оформление.

Застройка будет компактной, это значит, что социальные объекты будут находиться близко к жилым кварталам. До школы или поликлиники будет легко добраться пешком или на общественном транспорте.

Главный архитектор Калуги Сергей Ткаченко: "Сейчас строительство на присоединенных территориях, к сожалению, не подчиняется озвученным принципам. В ТиНАО активно строятся дома в 23–25 этажей, и они будут сданы и заселены. Возможно, благодаря принятию территориальных схем удастся остановить высотное строительство и привести застройку округов в порядок".



Инвесторам также придется уделять внимание сохранению экологии в округах. "Зеленое" строительство – одно из обязательных условий при застройке ТиНАО. Там также планируется сохранять природные территории.

Много внимания будут уделять и сохранению культурного наследия. На присоединенных территориях отреставрируют 184 памятника архитектуры.

Как изменится транспортная инфраструктура присоединенных округов

На территории ТиНАО предполагается масштабное дорожное строительство. К 2035 году протяженность магистральной дорожной сети увеличится с 611 до 1311 километров, протяженность улиц общегородского значения – с 130 до 411 километров; протяженность улиц районного значения вырастет на 419 километров. Кроме того, на присоединенные территории придет метро – протяженность линий подземки достигнет 52,7 километра.

Помимо метрополитена, в ТиНАО будет развиваться трамвайное движение. В двух округах планируется проложить 118,7 километра внеуличных трамвайных линий. Запланировано также строительство 41 километра дополнительных главных путей железной дороги.

Главный архитектор Калуги Сергей Ткаченко: "Внеуличные скоростные трамваи были заложены в концепции развития московской агломерации еще в 2012 году. Тогда предполагалось, что на большие расстояния жителей присоединенных территорий будет возить высокоскоростной метрополитен, а его станции между собой свяжут трамваи, двигающиеся по выделенным путям".



Проектировщики запланировали также строительство на присоединенных территориях девяти крупных транспортно-пересадочных узлов.