Территорию особой экономической зоны "Дубна" расширят в I полугодии 2016 года

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Территория особой экономической зоны "Дубна" будет расширена в I полугодии 2016 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зампреда правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Подмосковья Дениса Буцаева.

"Территория уже выбрана, сейчас оформляются документы, которые мы будем подавать в министерство экономического развития Российской Федерации", – рассказал он.

Буцаев подчеркнул, что в регионе не собираются создавать новые особые экономические зоны, но будут расширять существующие.

Особая экономическая зона – это территория, на которой действуют льготные условия, в том числе по налогообложению, для размещенных на ней предприятий. Согласно федеральному закону, такие зоны создаются для развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, транспортной инфраструктуры , разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции, а также для развития туризма и санаторно-курортной сферы

Помимо особой экономической зоны "Дубна" в Подмосковье существуют ОЭЗ промышленно-производственного типа "Ступино Квадрат" и ОЭЗ технико-внедренческого типа во Фрязино

Ранее Мособлдума освободила от налога на прибыль резидентов особых экономических зон в Подмосковье сроком на восемь лет. Нулевая ставка действует в течение восьми лет, затем, с девятого по четырнадцатый год, льготная ставка налога составит 5 процентов, а по истечении 14 лет - вырастет до 13,5 процента.