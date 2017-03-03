Форма поиска по сайту

03 марта 2017, 11:05

Энергетические аварии в ТиНАО будут ликвидировать дистанционно

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Энергетические аварии в ТиНАО будут ликвидировать дистанционно, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, внедрение технологии Smart Grid позволит сократить сроки восстановления электроэнергии и сделать ее поставки более надежными.

Крупнейшим питающим центром ТиНАО станет высоковольтная подстанция "Хованская" мощностью 700 Мегаватт – ее проект представили на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Жидкин добавил, что по поручению Сергея Собянина при проведении строительных работ на новых территориях столицы особое внимание уделяется развитию инженерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Троицком и Новомосковском округах построят 16 пожарных депо. Шесть из них возведут в текущем году. По словам Жидкина, новые объекты позволят оперативно выезжать на места пожаров и быстрее тушить их.

Сюжет: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги
