Новые программы обучения водителей появятся в течение двух месяцев

Фото: ИТАР-ТАСС

Утверждение новых программ обучения водителей продлится примерно два месяца. Об этом заявила директор департамента Минобрнауки РФ Наталья Золотарева.

"Утверждение будет проходить в течение двух месяцев. Минобрнауки, Минтранс и МВД сейчас работают над тем, чтобы выполнить это поручение в срок", - сказала Золотарева

Разработка новых программ обучения водителей была начата после соответствующего постановления кабинета министров, сообщает РИА Новости. Устанавливаются примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств по 10 категориям и 6 подкатегориям, а также по двум специальным категориях для несовершеннолетних (В и С).

Напомним, что в начале ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки вместе с Минтрансом, Минздравом и МВД России разработать примерные программы профессионального обучения водителей по новым правилам.

В частности, теперь в водительском удостоверении появится новая категория "М", которая дает право на управление мопедами и легкими квадроциклами, и шесть подкатегорий, а сдавать на права экстерном будет запрещено.