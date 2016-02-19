Новый корпус Морозовской больницы откроют до конца года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Новый корпус Морозовской детской больницы планируют достроить до конца года. Об этом сообщил глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, передает пресс-служба ведомства.

На данный момент специалисты возвели коробку здания. Строители ведут фасадные работы, обустраивают внутренние инженерные системы и перегородки здания.

В ближайшее время на объект подадут тепло, после чего строители приступят к отделке помещений. Также вскоре начнется монтаж медицинского оборудования.

Строительство нового корпуса больницы начали в 2014 году на месте снесенных одноэтажных инфекционных корпусов 1930-х годов постройки, находившихся в аварийном состоянии.

Как строят новый корпус Морозовской детской больницы

Ежегодно новое здание сможет принимать около 70-80 тысяч детей, в семиэтажном здании разместится 500 коек для оказания стационарной и амбулаторной помощи.

Напомним, в прошлом году в Морозовской детской больнице открыли Центр орфанных и других редких заболеваний. В центре диагностируют редкие болезни на максимально ранних стадиях и используют своевременные технологии лечения.

Кроме того, в новом корпусе внедрили инновационные методы терапии, также здесь оказывают психологическую помощь больным и их семьям.