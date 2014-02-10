Лана Дель Рей проговорилась о дате выхода нового альбома Ultraviolence

Американская певица Лана Дель Рей проговорилась на встрече со своими фанатами о дате выхода альбома Ultraviolence. Правда после этого Дель Рей добавила, что она еще не подтверждена на все 100 процентов.

Лана Дель Рей. Фото: facebook.com/lanadelrey

По словам Ланы Дель Рей, пластинка выйдет совсем скоро, 1 мая 2014 года, сообщает Gigwise.

Говоря о самом материале альбома, Лана отметила: "Новые песни настолько хороши, что я успела забыть о своей предыдущей работе". Также она отметила, что новые композиции настолько "темные", что их практически невозможно слушать.