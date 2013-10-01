Группа Krewella выпустила дебютный альбом

Фото: krewella.net

Группа Krewella, исполняющая танцевальную электронную музыку, выпустила свой дебютный альбом Get Wet. Стоит отметить, что хит под названием Alive набрал в Youtube около 13 миллионов просмотров. Новая композиция музыкантов Killing It уже набирает обороты - число просмотров видеоклипа – около четырех миллионов.

Krewella участвовали в таких престижных электронных фестивалях, как Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival, Stereosonic и Spring Awakening. Еженедельный американский журнал Billboard назвал коллектив самой многообещающей группой 2013 года.

"Мы включили в наш альбом композиции в стиле драм-н-бэйс и хаус, но вам не обязательно разбираться в электронике, чтобы получить удовольствие от альбома. Это просто музыка, которая заставит вас танцевать", - отметили артисты.

Релиз состоялся на подразделении Sony Music, Columbia Records – одном из самых известных и старейших мировых лейблов.