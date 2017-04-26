Сборную России лишили золота на ЧМ-2013 года в женской эстафете

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила российскую сборную золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4х400 метров из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки, сообщает пресс-служба федерации.

Помимо этого, Кривошапка лишена бронзы чемпионата мира 2013 года в беге на дистанции 400 метров.

Ранее российская бегунья призналась в нарушении антидопинговых правил. Вместе с ней об употреблении допинга заявили метательница молота Анна Булгакова, толкательница ядра Евгения Колодко, метательница диска Вера Ганеева и прыгун с шестом Дмитрий Стародубцев.

Все они были дисквалифицированы сроком на два года, а их результаты в период отбора положительных проб аннулировали.