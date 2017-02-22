Паралимпийцу Обыденнову вернули золотую медаль ЧМ-2016

Российский паравелосипедист Алексей Обыденнов добился возвращения золотой медали чемпионата мира 2016 года, написал спортсмен на своей странице в Facebook.
Ранее его лишили золота из-за обнаружения в его организме запрещенного мельдония.
Однако концентрации запрещенного к тому времени мельдония были гораздо ниже тех, которые ВАДА позднее установило достаточными для принятия решения об отсутствии вины спортсмена.
Однако, согласно правилу Всемирного антидопингового кодекса об автоматической дисквалификации всех результатов, достигнутых в ходе соревнований, когда была взята положительная проба, золотую медаль и титул чемпиона мира Алексея Обыденнова дисквалифицировали. Потому что соревновательная проба, давшая положительный результат на мельдоний, была взята 20 марта 2016 года – в день золотого триумфа.
Команда спортсмена подала иск в Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне о несправедливости применения общего правила в данном конкретном случае.
Доводы жалобы показались ответчикам достаточно убедительными и стороны решили восстановить справедливость. Мировое соглашение утвердил КАС. Согласно положениям этого соглашения, золотая медаль и титул чемпиона мира 2016 года были возвращены спортсмену.