Паралимпийцу Обыденнову вернули золотую медаль ЧМ-2016

Российский паравелосипедист Алексей Обыденнов добился возвращения золотой медали чемпионата мира 2016 года, написал спортсмен на своей странице в Facebook.

Ранее его лишили золота из-за обнаружения в его организме запрещенного мельдония.

Чемпионата мира UCI прошел в мар­те 2016 года в италь­янском Монтикьяр. Спортсмен сдал две допинг пробы в марте – внесоревновательную и соревновательную. Обе показали незначительн­ые следы присутствия мельдония в организ­ме, сообщил Обыденнов.

Однако концент­рации запрещенного к тому времени мельдония были гораздо ниже тех, кот­орые ВАДА позднее установило достаточными для принятия решения об отсутствии вины спортсмена.

Однако, согласно правилу Всемирного ан­тидопингового кодекса об автоматической дисквалификации всех результатов, достиг­нутых в ходе соревно­ваний, когда была вз­ята положительная пр­оба, золотую мед­аль и титул чемп­иона мира Алексея Обыденнова дискв­алифицировали. Потому что соревновательная проба, давшая положительный результат на мельдон­ий, была взята 20 марта 2016 года – в день золотого триумфа.

Команда спортсмена подала иск в Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне о несправедливости при­менения общего прави­ла в данном конкретн­ом случае.

До­воды жалобы по­казались ответчикам достаточно убедитель­ными и стороны решили вос­становить справедлив­ость. Мировое соглашени­е утве­рдил КАС. Согласно положениям этого со­глашения, золотая ме­даль и титул чемпиона мира 2016 года были возвращены спортсмену.

