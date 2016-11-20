Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский "Спартак" одержал пятую победу подряд в чемпионате России по футболу.

В воскресенье в рамках 14-го тура премьер-лиги "красно-белые" обыграли пермский "Амкар". Встреча завершилась со счетом 1:0, а победный гол в добавленное ко второму тайму время забил Денис Глушаков.

"Спартак" лидирует в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 34 очка и опережая идущий вторым "Зенит", имеющий на игру меньше, на 6 очков.

До весеннего перерыва "Спартак" сыграет в гостях с "Тереком" и "Крыльями Советов", а также примет на своем поле "Рубин".