Москва полностью готова к проведению Кубка конфедераций ФИФА

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Столица полностью готова к проведению Кубка конфедераций ФИФА – 2017, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главы департамента спорта и туризма Николая Гуляева, столичные гостиницы и хостелы уже прошли классификацию. Порядка 870 отелей получили различные категории – от "пяти звезд" до "без звезд".
До старта спортивного мероприятия осталось 100 дней. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, где пройдут матчи предстоящего первенства, отметили круглую дату. В столице центром праздника стал футбольный турнир в манеже "Чертаново".
9 марта на поле встретились команда волонтеров, отобранных для работы на Кубке конфедераций, и сборная журналистов и воспитанников спортивных школ. Также для зрителей выступили футбольные фристайлеры и музыкальные коллективы. Закончилось все шествием с флагами стран-участниц Кубка: России, Австралии, Германии, Камеруна, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и Чили.
Он пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира и сборная России, как команда страны, в которой проводится соревнование.
1 марта стартовал третий этап продажи билетов на Кубок конфедераций. До 5 апреля билеты на матчи турнира продают онлайн в порядке общей очереди.
О том, что это за мероприятие, какие страны примут в нем участие, когда пройдут матчи, и как туда попасть – читайте в материале m24.ru.