Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта 2017, 19:36

Спорт

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Столичный ЦСКА и петербургский "Зенит" завершили ничьей со счетом 0:0 матч 18-го тура чемпионата России по футболу.

Армейцы остались в меньшинстве, после того, как на 70-й минуте полузащитник армейцев Понтус Вернблум получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В результате "Зенит", в активе которого 36 очков, отстает от лидера чемпионата московского "Спартака" на четыре балла. ЦСКА набрал 33 балла и занимает третью строчку в турнирной таблице.

ЦСКА примет на своем поле "Томь" 11 марта в следующем туре, а 12 марта "Зенит" на выезде встретится с пермским "Амкаром".

новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика