03 марта 2017, 16:25

Спорт

Чемпионат мира по шахматам выиграла китаянка Тань Чжунъи

Фото: tehran2017.fide.com

Китаянка Тань Чжунъи стала чемпионом мира по шахматам 2017 года. В финале на тай-брейке она переиграла украинскую шахматистку Анну Музычук.

Первая партия с контролем времени 25 минут относительно быстро завершилась вничью. Во второй партии Музычук сдалась на 45-м ходу. Ранее соперницы в четырех партиях не смогли выявить сильнейшую.

Турнир проходил в Тегеране с 11 февраля по 3 марта. Участвовали 64 шахматистки. Призовой фонд составил 450 тысяч долларов, из которых победительнице достались 60 тысяч.

Двенадцатая чемпионка мира россиянка Александра Костенюк дошла до полуфинала, где в двух партиях уступила Анне Музычук.

Что мотивирует 12-ю чемпионку мира по шахматам Александру Костенюк играть на высоком уровне, зачем она пробежала марафон, а также чем женские шахматы отличаются от мужских, читайте в интервью m24.ru.

