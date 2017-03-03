Чемпионат мира по шахматам выиграла китаянка Тань Чжунъи

Китаянка Тань Чжунъи стала чемпионом мира по шахматам 2017 года. В финале на тай-брейке она переиграла украинскую шахматистку Анну Музычук.

Первая партия с контролем времени 25 минут относительно быстро завершилась вничью. Во второй партии Музычук сдалась на 45-м ходу. Ранее соперницы в четырех партиях не смогли выявить сильнейшую.

Турнир проходил в Тегеране с 11 февраля по 3 марта. Участвовали 64 шахматистки. Призовой фонд составил 450 тысяч долларов, из которых победительнице достались 60 тысяч.

Двенадцатая чемпионка мира россиянка Александра Костенюк дошла до полуфинала, где в двух партиях уступила Анне Музычук.