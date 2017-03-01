Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Стартовал третий этап продажи билетов на Кубок конфедераций – 2017. Продлится он с 1 марта до 5 апреля.

Билеты на матчи турнира будут продавать онлайн в порядке общей очереди, оплачивать их нужно будет сразу.

Те, кто купит билеты до 5 апреля, получат их по почте совершенно бесплатно. Это уникальная возможность, так как обычно такую доставку оплачивает сам покупатель.

Стоимость билетов на матчи группового этапа составляет от 960 рублей в категории 4 (для резидентов России) и от 70 долларов в категории 3 (для всех болельщиков). Каждый болельщик может приобрести не более шести билетов на один матч.

Кроме того, помимо билетов на конкретные матчи, существуют пакеты на определенный стадион. С ними можно будет посетить все четыре игры в одном из выбранных городов: Москве, Казани или Сочи. Исключением является Санкт-Петербург – финал Кубка в пакет не входит, поэтому в "абонементе" только три билета.

Кубок конфедераций – это восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Пройдет он с 17 июня по 2 июля 2017 года. В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира и сборная России, как команда страны, в которой проводится соревнование.

