Стартовал третий этап продажи билетов на Кубок конфедераций – 2017. Продлится он с 1 марта до 5 апреля.
Билеты на матчи турнира будут продавать онлайн в порядке общей очереди, оплачивать их нужно будет сразу.
Те, кто купит билеты до 5 апреля, получат их по почте совершенно бесплатно. Это уникальная возможность, так как обычно такую доставку оплачивает сам покупатель.
Стоимость билетов на матчи группового этапа составляет от 960 рублей в категории 4 (для резидентов России) и от 70 долларов в категории 3 (для всех болельщиков). Каждый болельщик может приобрести не более шести билетов на один матч.
Кроме того, помимо билетов на конкретные матчи, существуют пакеты на определенный стадион. С ними можно будет посетить все четыре игры в одном из выбранных городов: Москве, Казани или Сочи. Исключением является Санкт-Петербург – финал Кубка в пакет не входит, поэтому в "абонементе" только три билета.