Крупнейшая выставка современного русского искусства открылась в Париже

Фото: Zuma/ТАСС/Steph

Выставка произведений современного русского искусства сегодня открылась в Париже, сообщает ТАСС.

Более 100 работ российских художников были представлены в рамках экспозиции "Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950 – 2000: уникальный дар музею". По словам организаторов и кураторов выставки Николя Люччи-Гутникова и директора московского Мультимедиа-Арт Музея Ольги Свибловой, ни один другой музей за пределами России не обладает таким собранием, какое теперь появилось у Центра Помпиду. "Ни у лондонской "Тейт", ни у нью-йоркского Музея современного искусства нет пока такой полной и красивой коллекции", – пояснили они.

Выставка, которая продлится до 2 апреля, стала продолжением проекта, представленного в Помпиду осенью 2016 года и подготовленного Благотворительным фондом Владимира Потанина. Напомним, что тогда коллекционерами в дар парижскому Центру Помпиду было передано более 200 произведений российского современного искусства.

Директор Помпиду Бернар Блистен пообещал, что после окончания выставки произведения дополнят постоянную коллекцию музея, а также рассказал о планах приобрести работы мастеров 1920 –1930-х годов. Также в Центре планируется большая исследовательская программа по изучению современного русского искусства.