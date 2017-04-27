Режиссер "Джуманджи" и "Первого мстителя" снимет новые "Хроники Нарнии"

Режиссер Джо Джонстон собирается экранизировать четвертую книгу из цикла "Хроники Нарнии" – "Серебряное кресло", сообщает "Газета.ру".

Джонстон известен в мире своими картинами по таким фильмам, как "Джуманджи" (1995), "Октябрьское небо" (1999), "Парк Юрского периода – 3" (2001), "Первый мститель" (2011).

Ранее сообщалось, что над перезагрузкой кинофраншизы будет работать TriStar Pictures, Mark Gordon Company, The C.S. Lewis Company и Entertainment One.

Одним из продюсеров стал пасынок написавшего "Хроники Нарнии" Клайва Стэйплза Льюиса – Дуглас Грешам.