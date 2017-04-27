Режиссер "Джуманджи" и "Первого мстителя" снимет новые "Хроники Нарнии"

Фото: IMDb
Режиссер Джо Джонстон собирается экранизировать четвертую книгу из цикла "Хроники Нарнии" – "Серебряное кресло", сообщает "Газета.ру".
Джонстон известен в мире своими картинами по таким фильмам, как "Джуманджи" (1995), "Октябрьское небо" (1999), "Парк Юрского периода – 3" (2001), "Первый мститель" (2011).
Ранее сообщалось, что над перезагрузкой кинофраншизы будет работать TriStar Pictures, Mark Gordon Company, The C.S. Lewis Company и Entertainment One.
Одним из продюсеров стал пасынок написавшего "Хроники Нарнии" Клайва Стэйплза Льюиса – Дуглас Грешам.
Первый фильм – "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" вышел в 2005 году. Второй – "Хроники Нарнии: Принц Каспиан" – выпустили в 2008-м. Третью ленту – "Хроники Нарнии: Покоритель Зари" представили в 2010 году.