Объявлен список номинантов на "Оскар"

Фото: oscar.com

Полный список номинантов на кинопремию "Оскар" был объявлен 24 января в США. Об этом сообщает официальный сайт премии Американской академии кинематографических искусств и наук.

В главной номинации "Лучший фильм года" заявлены девять работ: фантастический фильм-катастрофа "Прибытие" Дени Вильнёв, военная драма режиссера Мела Гибсона "По соображениям совести", драма Теда Мелфи "Скрытые фигуры", "Лев" по автобиографии Сару Бриерли "Долгая дорога домой", "Лунный свет" по пьесе Тарела Элвина МакКрэни, экранизация бродвейской драмы "Ограды", драма режиссера и сценариста Кеннета Лонергана "Манчестер у моря", криминальная драма "Любой ценой" Дэвида Маккензи и трагикомедийный фильм-мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла.

Лучшего режиссера выберут из пяти кандидатов. Это Дени Вильнёв, Мел Гибсон, Барри Дженкинс, Кеннет Лонерган и Дэмьен Шазелл. Фильм последнего заявлен в 14 категориях, причем дважды за лучшую песню. "Ла-Ла Ленд" фигурирует в "Большой пятерке" самых престижных номинаций: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль".

Список претендентов на звание "Лучшего актера" открывает Кейси Аффлек, недавний обладатель "Золотого Глобуса". Его соперники: Райан Гослинг, Эндрю Гарфилд, Вигго Мортенсен и афроамериканец Дензел Вашингтон. В главной женской номинации между собой конкурируют Изабель Юппер, Мерил Стрип, Рут Негга, Эмма Стоун и Натали Портман.

В списки претендентов на статуэтку в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" не попал "Рай" Андрея Кончаловского, на который делали ставку российские кинематографисты.

89-я церемония вручения награды состоится 26 февраля в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ее ведущим впервые станет комик Джимми Киммел.