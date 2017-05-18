Уилл Смит приехал в Канны учиться

Фото: Zuma/Chen Yichen

Голливудский актер Уилл Смит приехал на Каннский кинофестиваль, чтобы учиться. Об этом он рассказал журналистам в рамках пресс-конференции, сообщает The Hollywood Reporter.

В этом году актер и продюсер Уилл Смит впервые вошел в жюри основного конкурса Каннского киносмотра. Критики довольно холодно отнеслись к его появлению в списках жюри, во главе которого в этот раз встал 67-летний Педро Альмодовар: ни один из 40 фильмов в карьере Смита ни разу не был показан на фестивале.

По прибытии на фестиваль Уилл Смит устроил фотосессию с фанатами, долго шутил и кривлялся, пока другие члены жюри, среди которых были Паоло Сорентино, Джессика Честейн и китайская актриса Фань Бинбин, ждали его для группового снимка на красной дорожке.

После на пресс-конференции Смитт заявил, что очень взволнован тем, что стал частью Каннского кинофестиваля."Я очень взволнован, но я здесь, чтобы учиться. Каннский фестиваль – это высокий уровень искусства", – сказал актер.

