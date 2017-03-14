Евровидение-2017: стали известны все участники конкурса

Определены все участники Евровидения-2017. Результаты опубликованы на официальном портале ежегодного песенного конкурса. 62-е по счету музыкальные соревнования пройдут в Киеве (Украина). По традиции, страна, победившая в прошлом году, принимает конкурс в своей столице. Россию на конкурсе представит певица Юлия Самойлова.
В соревнованиях примет участие еще один москвич – Кристиан Костов. 16-летний юноша представит Болгарию. M24.ru публикует полный список участников.
Юлия Самойлова – российская участница конкурса. Фото: ТАСС/Мария Антипина
31 октября 2016 года было объявлено, что в конкурсе примут участие 43 страны. От участия отказалась Босния и Герцеговина, а Португалия и Румыния вернулись в число постоянных участников. Также по специальному разрешению оргкомитета в конкурсе продолжает участвовать Австралия.
Соревнования стартуют 9 мая – на этот день назначен первый полуфинал, в нем выступят первые 18 участников. Еще 19 участников выступят во втором полуфинале 11 мая. По правилам, в обоих полуфиналах зрительским голосованием отберут по 10 участников – они и пройдут в финал, который состоится 13 мая. В нем отобранные участники полуфиналов встретятся с участниками из стран так называемой "большой пятерки" – Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, – а также страны-хозяйки.
Фото: ТАСС/Zuma/Александр Гусев
Первый полуфинал
Черногория – певец Славко Калезич;
Финляндия – певица Норма Джон;
Грузия – певица Тако Гачечиладзе;
Португалия – певец Салвадор Собрал;
Бельгия – певица Бланш;
Швеция – певец Робин Бенгтсон;
Албания – певица Линдита Халими;
Азербайджан – певица Диана Гаджиева;
Австралия – Исайя Файерберс;
Республика Кипр – певец Овиг Демирчян;
Словения – певец Омар Набер;
Армения – певица Арцвик Арутюнян;
Молдавия – группа SunStroke Project;
Чехия – певица Мартина Барта;
Латвия – группа Triana Park;
Исландия – певица Свала Бьёргвинсдоуттир;
Греция – певица Демитра Пападея;
Польша – певица Кася Мось.
Второй полуфинал
Австрия – певец Натан Трент;
Венгрия – певец Йоци Папаи;
Дания – певица Аня Ниссен;
Ирландия – певец Брендан Мюррей;
Республика Македония – певица Яна Бурческа;
Мальта – певица Клаудия Фаниелло;
Россия – певица Юлия Самойлова;
Румыния – певица Илинка Бэчилэ и певец Алекс Флоря;
Сербия – певица Тияна Богичевич;
Белоруссия – группа NAVIBAND;
Болгария – певец Кристиан Костов;
Израиль – певец Имри Зив;
Литва – группа Fusedmarc;
Норвегия – диджей JOWST и певец Александер Вальманн;
Сан-Марино – певица Валентина Монетта и певец Джимии Уилсон;
Хорватия – певец Жак Хоудек;
Швейцария – группа Timebelle;
Эстония – певец Койт Тооме и певица Лаура Пыльдвере.
Финал
Великобритания – певица Люси Джонс;
Германия – певица Левина;
Испания – певец Манель Наварро;
Италия – певец Франческо Габбани;
Франция – певица Альма;
Украина (страна-хозяйка) – группа O.Torvald.