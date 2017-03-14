Евровидение-2017: стали известны все участники конкурса

Определены все участники Евровидения-2017. Результаты опубликованы на официальном портале ежегодного песенного конкурса. 62-е по счету музыкальные соревнования пройдут в Киеве (Украина). По традиции, страна, победившая в прошлом году, принимает конкурс в своей столице. Россию на конкурсе представит певица Юлия Самойлова.

В соревнованиях примет участие еще один москвич – Кристиан Костов. 16-летний юноша представит Болгарию. M24.ru публикует полный список участников.

Юлия Самойлова – российская участница конкурса. Фото: ТАСС/Мария Антипина

31 октября 2016 года было объявлено, что в конкурсе примут участие 43 страны. От участия отказалась Босния и Герцеговина, а Португалия и Румыния вернулись в число постоянных участников. Также по специальному разрешению оргкомитета в конкурсе продолжает участвовать Австралия.

Соревнования стартуют 9 мая – на этот день назначен первый полуфинал, в нем выступят первые 18 участников. Еще 19 участников выступят во втором полуфинале 11 мая. По правилам, в обоих полуфиналах зрительским голосованием отберут по 10 участников – они и пройдут в финал, который состоится 13 мая. В нем отобранные участники полуфиналов встретятся с участниками из стран так называемой "большой пятерки" – Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, – а также страны-хозяйки.

Фото: ТАСС/Zuma/Александр Гусев

Первый полуфинал

Черногория – певец Славко Калезич;

Финляндия – певица Норма Джон;

Грузия – певица Тако Гачечиладзе;

Португалия – певец Салвадор Собрал;

Бельгия – певица Бланш;

Швеция – певец Робин Бенгтсон;

Албания – певица Линдита Халими;

Азербайджан – певица Диана Гаджиева;

Австралия – Исайя Файерберс;

Республика Кипр – певец Овиг Демирчян;

Словения – певец Омар Набер;

Армения – певица Арцвик Арутюнян;

Молдавия – группа SunStroke Project;

Чехия – певица Мартина Барта;

Латвия – группа Triana Park;

Исландия – певица Свала Бьёргвинсдоуттир;

Греция – певица Демитра Пападея;

Польша – певица Кася Мось.

Второй полуфинал

Австрия – певец Натан Трент;

Венгрия – певец Йоци Папаи;

Дания – певица Аня Ниссен;

Ирландия – певец Брендан Мюррей;

Республика Македония – певица Яна Бурческа;

Мальта – певица Клаудия Фаниелло;

Россия – певица Юлия Самойлова;

Румыния – певица Илинка Бэчилэ и певец Алекс Флоря;

Сербия – певица Тияна Богичевич;

Белоруссия – группа NAVIBAND;

Болгария – певец Кристиан Костов;

Израиль – певец Имри Зив;

Литва – группа Fusedmarc;

Норвегия – диджей JOWST и певец Александер Вальманн;

Сан-Марино – певица Валентина Монетта и певец Джимии Уилсон;

Хорватия – певец Жак Хоудек;

Швейцария – группа Timebelle;

Эстония – певец Койт Тооме и певица Лаура Пыльдвере.

Финал

Великобритания – певица Люси Джонс;

Германия – певица Левина;

Испания – певец Манель Наварро;

Италия – певец Франческо Габбани;

Франция – певица Альма;

Украина (страна-хозяйка) – группа O.Torvald.