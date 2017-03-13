Игорь Костолевский стал новым президентом театральной премии "Золотая маска"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Советский и российский актер Игорь Костолевский станет новым президентом Российской национальной театральной премии "Золотая маска". Об этом было объявлено на заседании секретариата Союза театральных деятелей (СТД) РФ, передает ТАСС.

Костолевский сменил на посту президента премии Георгия Тараторкина, скончавшегося 4 февраля. Актер занимал эту должность с 1993 года, когда была основана премия. Актер долгие годы состоит в Союзе кинематографистов и является членом СТД РФ.

Игорь Костолевский (1948) – выпускник ГИТИСа, актер Московского театра им. Маяковского, дебютировал в кино в 1970 году, исполнив роль в картине "Семья, как семья", а еще через два года, сыграл небольшую, но очень выразительную роль в военной драме "А зори здесь тихие".

Первой большой работой в кино, принесшей актеру славу, стало участие в фильме "Звезда пленительного счастья", где Костолевский предстал в образе декабриста Ивана Анненкова. Среди лент с участием артиста – "Безымянная звезда" и "Тегеран-43".