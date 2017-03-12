Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении-2017"

Певица Юлия Самойлова представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве. Сообщение об этом опубликовано на сайте Первого канала.

Она исполнит песню Flame Is Burning, авторами которой стали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Россия выступит во втором полуфинале конкурса песни Евровидение-2017, который состоится 11 мая. Билеты на конкурс уже поступили в продажу.

Юлия Самойлова родилась в городе Ухта. Она – певица, композитор, автор слов к песням.

Самойлова многократно побеждала на различных музыкальных конкурсах в России и за рубежом.

Она стала финалисткой музыкального телепроекта "Фактор А" в 2013 году. Певица получила награду "Золотая звезда Аллы", была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи.

Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.

