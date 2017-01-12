Певица FKA twigs сняла рекламу для Nike

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/Nike Women

Британская певица Талия Дебретт Барнетт, известная как FKA twigs, сняла рекламу для Nike. Видео доступно на канале проекта Nike Woman в YouTUBE.

Барнетт, являющаяся креативным директором Nike Women Zonal Strength Tights, выступила в качестве режиссера двухминутного видео Do you believe in more. В съемках приняли участие американская легкоатлетка Инглиш Гарднер, а также хореографы и танцовщицы. Среди них – ЛаТоня Сванн, Саския Хортон, Честер Мартинес. Также в видео задействован рапирист Майлз Чемли-Уотсон, участник Олимпийских игр 2013 года.

За кадром звучит новая песня FKA Twigs под названием Trust in Me.



Талия Дебретт Барнетт

– британская певица, автор песен и танцовщица. Начала карьеру в 17 лет с подтанцовки в видеоклипах Кайли Миноуг, Эд Ширан и Тайо Круз. В 2011 году появилась в двухминутном комедийном скетче BBC под названием Beyonce Wants Groceries ("Бейонсе нужны продукты"). В 2012 году появилась на обложке журнала i-D.

В конце 2012 года самостоятельно издала свой первый мини-альбом EP1. Второй, EP2, вышел в 2013-м. Первый полноценный альбом LP1 певица выпустила в 2014-м, а второй вышел в 2015 году и получил название M3LL155X (читается как "Мелисса").

Барнетт взяла псевдоним Twigs ("ветки", "сучья") из-за хруста в суставах. Позже ей пришлось добавить к нему FKA (Formerly Known As, "ранее известная как") – из-за конфликта с музыкантом Twigs, который запретил ей использовать его имя.

