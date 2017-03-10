[html] [/html]

Канал HBO объявил дату выхода нового сезона "Игры престолов". Премьера состоится 16 июля 2017 года.

Продюсеры сериала постарались максимально сохранить интригу. На официальной странице сериала в facebook они провели видеотрансляцию, которую посмотрели 160 тысяч человек. В ролике на протяжении 17 минут под вспышками огня таяла ледяная глыбы, в которой была скрыта табличка с датой премьеры.

То что премьеры состоится летом было известно раньше, но подробности держались в секрете. Седьмой сезон сериала, снятого мотивам романа "Песнь Льда и Огня" американского писателя Джорджа Мартина, станет предпоследним. Он будет состоять из семи эпизодов.

Ранее актер Лиам Каннингем, исполнитель роли Давоса Сиворта, рассказал журналистам, что первоначально выход нового сезона планировался на апрель, но из-за погодных условий они вынуждены были перенести съемки, а соответственно, и дату премьеры.

Также недавно в сети появился официальный постер нового сезона с изображением символов сериала– льдом и пламенем, и видео со съемочной площадки с героинями Бриенной Тарт и Серсеей Ланнистер.