Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября 2016, 13:40

Культура

Вышел новый трейлер спин-оффа "Звездных войн"

Фото: wdsspr.ru

"Изгой-один. Звездные войны: Истории" выйдет в российский прокат в декабре этого года. Фантастический фильм, снятый компанией Lucasfilm, посвящен событиям, предшествующим четвертому эпизоду культовой саги Джорджа Лукаса. В выходные на YouTube появился новый трейлер, приуроченный к предстоящей премьере.

География передвижений съемочной группы простиралась от Лондона до земель Иордании. Первый тизер был выпущен 7 апреля, затем последовал полноформатный трейлер 11 августа.

Главную роль исполнила актриса Фелисити Джонс, известная по мелодраме "Теория всего" (экранизация мемуаров Джейн Хокинг "Travelling to Infinity: My life with Stephen"). Девушка дебютировала на экране в первом сезоне телевизионного сериала "Самая плохая ведьма" в 1998 году.

Премьера "Изгой-один. Звездные войны: Истории" запланирована на 15 декабря.

[html][/html]
Видео: youTube/Пользователь: Star Wars

новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика