Музыкальный конкурс "Детская Новая волна 2017" завершился в лагере "Артек"

Музыкальный конкурс "Детская Новая волна 2017" завершился победой Арины Петровой из России и Анаит Адамян из Армении. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. Конкурс проходил в детском лагере "Артек" в Крыму.

Второе место – у Тали Купер из Израиля, на третьем оказался участник из России Евгений Бойцов. На "Детской Новой волне" выступали представители Франции, Германии, Латвии, Молдавии, Казахстана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Израиля и России.

Победителей определило авторитетное жюри под председательством продюсера Игоря Крутого. В состав комиссии вошли композиторы и исполнители Григорий Гладков, Лев Лещенко, Евгений Комбаров, Олег Газманов и Юлианна Караулова.