It's My Life: Джону Бон Джови исполнилось 55 лет

Фото: Zuma/Andy Martin Jr.

Американскому рок-музыканту Джону Бон Джови 2 марта исполнилось 55 лет.

Автор и исполнитель легендарной песни It's my life продолжает музыкальную карьеру, снимается в кино и занимается благотворительностью. В ноябре 2016 года вышел 13-й студийный альбом артиста This House Is Not for Sale. Пластинка сразу оказалась на вершинах музыкальных хит-парадов и получила высокую оценку критиков.

Помимо музыки, Бон Джови снимается в кино. Среди его актерских работ роли в фильмах "Лунный свет и Валентино" и "Старый" Новый год". Также Бон Джови написал музыку к картине "Молодые стрелки-2". Джон Бон Джови активно занимается благотворительностью: музыкант основал собственный фонд по борьбе с нищетой Jon Bon Jovi Soul Foundation и оплатил строительство 260 домов для малоимущих семей в родном штате Нью-Джерси. В 2001 году музыкант открыл первый ресторан Soul Kitchen, в котором те посетители, у которых нет денег, могут выполнять работу за еду или заплатить столько, сколько могут: цены в меню не указаны.

Джон Бон Джови родился в 1962 году в городке Перт Амбой, штат Нью-Джерси. Уже в 13 лет он начал увлекаться музыкой и сочинять композиции. В 21 год Бон Джови вместе с друзьями Дэвидом Рашбаумом, гитаристом Дэйвом Сабо, басистом Алеком Джо Сачем и барабанщиком Тико Торресом организовали группу, назвав ее Bon Jovi. Первый одноименный альбом коллектива вышел уже в 1984 году, а сингл Runaway стал известным далеко за пределами Нью-Джерси. Вторая пластинка 7800 Fahrenheit, релиз которой состоялся спустя год, стал "золотым", а третья Slippery When Wet (1986) была продана тиражем более 28 миллионов экземпляров по всему миру. После выхода этого альбома Бон Джови стал больше внимания уделять сольной карьере и заниматься продюсированием, в том числе группы Gorky Park.

[html] [/html]

Видео: youtube/пользователь: BonJoviVEVO

Песня It's my life, ставшая визитной карточкой исполнителя, сявляется синглом альбома Crush, вышедшего в 2000 году. Музыкант, неоднократно признававшийся в своем глубоком уважении к Фрэнку Синатре, включил в ее текст отсылку к легендарному исполнителю: My heart is like an open highway / Like Frankie said / I did it 'My Way'. Комозиция получила номинацию "Лучший рок-перформанс" на 43-ей премии "Грэмми", но уступила победу песне Beautiful day группы U2.