В 50 центрах госуслуг документы на новорожденного можно оформить "одним пакетом"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Москве увеличилось число центров госуслуг, в которых специалисты помогут оформить документы на новорожденного быстро и за один визит. Ранее заказать документы на младенцев "одним пакетом" можно было только в 30 центрах, то теперь такой сервис есть уже в 50 центрах.

В этот пакет входят свидетельство о рождении, полис медицинского страхования, СНИЛС, при необходимости загранпаспорт на 5 лет, материнский капитал на второго и последующих детей.

Эти документы можно получить без привязки к месту прописки в Москве. А вот зарегистрировать новорожденного по месту жительства и получить свидетельство об установлении отцовства можно только в центре госуслуг своего района.

50 центров госуслуг, в которых документы на новорожденного можно оформить "одним пакетом":

САО: Аэропорт, Западное Дегунино, Сокол, Тимирязевский, Беговой.

СЗАО: Куркино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Щукино, Строгино.

СВАО: Ростокино, Ярославский, Южное Медведково, Останкинский и Марьина Роща, Алтуфьевский, Алексеевский.

ВАО: Восточное Измайлово, Восточный, Соколиная гора, Северное Измайлово, Гольяново.

ЮВАО: Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово, Кузьминки, Капотня, Выхино-Жулебино.

ЮЗАО: Черемушки, Гагаринский, Зюзино, Академический, Ломоносовский.

ЗАО: Солнцево, Фили-Давыдково, Крылатское, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино.

ЮАО: Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Южное, Нагорный и Нагатино-Садовники, Братеево.

ЗелАО: Старое Крюково, Матушкино.

ЦАО: Басманный, Мещанский, Красносельский, Арбат, Таганский.

ТиНАО: Московский.

"Москва в цифрах": Все госуслуги в одном месте

Напомним, во всех центрах госуслуг Москвы можно оформить одним пакетом документы при смене фамилии и при вступлении в наследство. В 95 центрах можно записаться заранее на удобное время и оформить биометрический загранпаспорт.

На сегодняшний день в Москве работает 121 центр госуслуг. Центры открыты ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00. По итогам недавнего международного исследования московские центры "Мои Документы" вошли в тройку мировых лидеров по доступности, управлению очередями, комфортности и возглавили рейтинг по обратной связи с гражданами.