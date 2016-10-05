Семь новых фильмов покажут на Фестивале норвежского кино

Кадр из фильма "Магнус"/coolconnections.ru

Фестиваль норвежского кино – седьмой по счету – пройдет в Москве с 12 по 18 октября, сообщают организаторы. Показы фильмов будет проходить в кинотеатре "Формула Кино Горизонт".

В программе фестиваля – семь совершенно не похожих друг на друга фильмов: исторический боевик "Последний король", психологический триллер "Месть", комедийная драма "Гранд отель", социальная комедия "Добро пожаловать в Норвегию", молодежный рок-мюзикл "Дриады – Девочки не плачут", документальная биография чемпиона мира по шахматам "Магнус" и мульт-приключения "Солан и Людвиг: Сырная гонка".

Все картины, подобранные для фестиваля, имеют общую генеральную линию: все они о победителях, о сильных и смелых людях, готовых на риск, верящих в победу над любыми роковыми обстоятельствами и над самими собой. Расписание можно узнать на сайте.