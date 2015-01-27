Объявлен лонг-лист кинопремии "Ника"

В "длинный список" кинопремии "Ника" вошли 38 фильмов

Российская академия кинематографических искусств объявила лонг-лист "Ники", сообщается на сайте кинопремии.

В номинации "Лучший фильм" представлены, в частности, "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" Андрея Кончаловского, "Вий" Олега Степченко, "Горько! 2" Жоры Крыжовникова, "Да и да" Валерии Гай Германики, "Левиафан" Андрея Звягинцева.

Многие из создателей этих картин выдвинуты в номинации "Лучшая режиссерская работа". Со всеми номинантами можно ознакомиться тут.

Отметим, что всего в лонг-лист премии вошли 38 российских лент. Шорт-лист будет сформирован после 19 февраля.