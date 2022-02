"Левиафан" Звягинцева поборется за "Золотой глобус"

Андрей Звягинцев. Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Премия "Золотой глобус" в среду, 11 декабря, объявила шорт-лист своих номинантов. В их числе оказался и "Левиафан" российского режиссера Андрея Звягинцева – он поборется за звание лучшего зарубежного фильма года.

Номинантами категории "Лучшая драма" стали "Отрочество" (Boyhood), "Охотник на лис" (Foxcatcher), "Игра в имитацию" (The Imitation Game), "Сельма" (Selma), "Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything).

Среди претендентов на звание лучшей комедии – "Бердмэн" (Birdman), "Чем дальше в лес…" (Into the Woods), "Отель "Гранд Будапешт" (The Grand Budapest Hotel), "Святой Винсент" (St Vincent), "Гордость" (Pride).

"Золотой глобус" за кинороли могут получить Джулианна Мур ("Все еще Элис"/Still Alice и "Звездная карта"/ Maps to the Stars), Риз Уизерспун ("Дикая"/ Wild), Розамунд Пайк ("Исчезнувшая"/ Gone Girl), Фелисити Джонс ("Вселенная Стивена Хокинга"/ The Theory of Everything), Дженнифер Энистон ("Торт"/ Cake), Хелен Миррен ("Пряности и страсти" /The Hundred-Foot Journey).

За звание лучшего актера будут бороться Эдди Редмэйн ("Вселенная Стивена Хокинга"/ The Theory of Everything), Бенедикт Камбербэтч ("Игра в имитацию"/ The Imitation Game), Стив Карелл ("Охотник на лис"/ Foxcatcher), Дэвид Ойелоуо ("Сельма" / Selma), Джейк Джилленхол ("Стрингер"/ Nightcrawler), Майкл Китон ("Бердмэн" / Birdman), Рэйф Файнс ("Отель "Гранд Будапешт"/ The Grand Budapest Hotel).

В номинациях "Лучший драматический сериал" и "Лучший комедийный сериал" представлены "Карточный домик" (House of Cards), "Игра престолов" (Game of Thrones), "Хорошая жена" (The Good Wife), "Аббатство Даунтон" (Downtown Abbey), "Любовники" (The Affair), "Оранжевый – хит сезона" (Orange is the New Black), "Силиконовая долина" (Silicon Valley), "Очевидное" (Transparent), "Девочки" (Girls), "Девственница" (Jane The Virgin).

Полный список номинантов можно найти здесь.

"Золотой глобус" - американская кинопремия, которую с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы. Она вручается ежегодно в январе и считается второй по значимости кинопремией в мире после "Оскара". В рамках "Золотого глобуса" награждаются не только кино-, но и телевизионные работы – сериалы.



Напомним, "Левиафан" уже получил приз за лучший сценарий в Каннах и был признан лучшим фильмом Мюнхенского и Лондонского кинофестивалей, а также кинофестиваля в Абу-Даби.

Кроме того, картина Звягинцева представит Россию на "Оскаре" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Еще "Левиафан" поборется за четыре награды Европейской киноакадемии.

"Левиафан" рассказывает о противостоянии мелкого предпринимателя и коррумпированных чиновников. В главных ролях снялись Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков.

На западе картину уже показали зрителям, а в российский прокат она выйдет в начале 2015 года.

Андрей Звягинцев Кинорежиссер, актер и сценарист Кинорежиссер, актер и сценарист Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Окончил актерский факультет новосибирского театрального училища. В 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа в Москве. В 2003 году вышел фильм Звягинцева "Возвращение", который принес режиссеру популярность. Лента отмечена двумя премиями "Ника" и двумя "Золотыми львами" в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссерский дебют". В числе режиссерских работ Андрея Звягинцева - фильмы "Изгнание" (2007 год), короткометражка "Апокриф" (2008), "Тайна" (2011 год) и "Елена" (2011).





Интервью M24.ru с Андреем Звягинцевым можно прочесть тут.