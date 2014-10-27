Премию "Золотая Горгулья" вручат 30 октября

30 октября в клубе "16 тонн" состоится XV церемония вручения независимой музыкальной премии "Золотая Горгулья". Участниками события станут Billy’s Band, "ЛЕД 9" (сайд-проект группы "25/17"), проект Ивана Вырыпаева и Казимира Лиске "Сахар", Яна Блиндер, "Окуджав", Mana Island, Мот, Евгений Хавтан и другие.

Победителей объявят в 13 номинациях: "Рок-легенда", "ВИА", "Хип-хоп исполнитель", "Электронный проект", "Открытие года", "Музыкальное СМИ", "Независимый музыкальный проект", "Промоутер", "Арт-проект", "Сайд-проект", "DJ", "Электрик-соул" и "Танцевальный проект".

Вести церемонию будут Антон Комолов и Тутта Ларсен.

Ежегодно "16 Тонн" выделяет из 200 музыкантов, выступивших на сцене клуба в течение года, около 10 самых талантливых. В "тоннах" прошел первый московский концерт "Земфиры", "Би-2", "Танцы Минус", "Смысловых Галлюцинаций" и других рок-музыкантов. Здесь же состоялись первые столичные гастроли Goldie, Stereo MC’s, Pizzicato Five, The Residents, Telepopmusik, Bonaparte, Mogwai, Plaid.

За время существования премии статуэток удостоились "Браво", "Мумий Тролль", "АукцЫон", "Танцы минус", "Аквариум", "Би-2", Tesla Boy, "Каста", Дельфин, Алексей Айги, Земфира и многие другие. Среди зарубежных владельцев стоит выделить Crystal Castles (Канада), Stereo MС's (Великобритания), Laika (Великобритания), Pan Sonic (Финляндия), The Residents (США).

