Премию "Золотая Горгулья" вручат 30 октября

Фото: 16tons.ru
30 октября в клубе "16 тонн" состоится XV церемония вручения независимой музыкальной премии "Золотая Горгулья". Участниками события станут Billy’s Band, "ЛЕД 9" (сайд-проект группы "25/17"), проект Ивана Вырыпаева и Казимира Лиске "Сахар", Яна Блиндер, "Окуджав", Mana Island, Мот, Евгений Хавтан и другие.
Победителей объявят в 13 номинациях: "Рок-легенда", "ВИА", "Хип-хоп исполнитель", "Электронный проект", "Открытие года", "Музыкальное СМИ", "Независимый музыкальный проект", "Промоутер", "Арт-проект", "Сайд-проект", "DJ", "Электрик-соул" и "Танцевальный проект".
Вести церемонию будут Антон Комолов и Тутта Ларсен.
За время существования премии статуэток удостоились "Браво", "Мумий Тролль", "АукцЫон", "Танцы минус", "Аквариум", "Би-2", Tesla Boy, "Каста", Дельфин, Алексей Айги, Земфира и многие другие. Среди зарубежных владельцев стоит выделить Crystal Castles (Канада), Stereo MС's (Великобритания), Laika (Великобритания), Pan Sonic (Финляндия), The Residents (США).
Сайты по теме