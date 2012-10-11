На территории древнего города Радонеж обнаружена незаконная застройка

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Беспрецедентные по масштабам и безнаказанности нарушения режимов зон охраны древнего города Радонеж выявлены в ходе проверок. Нарушения совершаются при прямом попустительстве местных властей, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

По данным "Интерфакса", на территории памятника ведется незаконная коттеджная застройка, кроме того, на территории памятника археологии "Крепость Радонеж" осуществляются незаконные захоронения умерших.

Федеральное и подмосковное министерства культуры решили объединить усилия и совместно разработать меры по сохранению этой территории.

В частности, в министерстве культуры РФ заканчивается разработка границ достопримечательного места "Древний город Радонеж". В свою очередь, областной Минкульт в этом году оформит значительную часть документов на объекты культурного наследия Радонежа, в том числе и на памятники археологии.

Борьба с незаконной застройкой началась после письма от инициативной группы жителей Сергиево-Посадского района с просьбой защитить историческую землю от вандализма.