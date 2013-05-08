На Карамышевской набережной сносят самовольно построенный дом

На Карамышевской набережной сносят незаконный элитный коттедж

8 мая рабочие приступили к сносу трехэтажного жилого дома на Карамышевской набережной северо-востока Москвы, признанного незаконно построенным.

Решение о законности постройки было вынесено еще в 2008 году, а в 2010 признали самовольно построенным весь поселок. Как сообщает телеканал "Москва 24", экскаватор начал снос строения, расположенного в десяти метрах от воды.

Представители организации, владеющей коттеджем, на место сноса не явились.

По данным пресс-службы управы СЗАО Москвы, на набережной на момент начала претензионной работы находилось семь самовольно построенных домов.

В августе 2012 года власти Подмосковья обнаружили 147 незаконно построенных дома, которые самовольно возвели на землях сельскохозяйственного назначения.

Наибольшую известность получил снос 60-квартирного дома в поселке Вешки Мытищинского района Подмосковья, который провели, несмотря на протесты граждан.