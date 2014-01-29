Форма поиска по сайту

29 января 2014, 17:53

Происшествия

Полицейские изъяли более 13 тысяч литров контрафактной "незамерзайки"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские полицейские изъяли более 13 тысяч литров контрафактной стеклоомывающей жидкости. Точка, где незаконно продавали "незамерзайку", была обнаружена на 2-м километре Симферопольского шоссе.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД, из незаконного оборота изъято 678 пятилитровых бутылок стеклоочистителя, общим объемом более 3 тысяч литров.

Всего, по результатам четырех проведенных мероприятий, сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 2638 бутылок контрафактной продукции, общим объемом 13,235 литров.

Более 20 человек, причастных к незаконной торговле, были привлечены к административной ответственности по статье "осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест".

