26 января 2014, 20:42

Происшествия

Бармен случайно поджег официантку в одном из ночных клубов Москвы

В Москве бармен поджег официантку во время трюка с коктейлем

В Москве бармен поджег официантку во время выполнения трюка с коктейлем. Инцидент произошел в одном из ночных клубов на Бутырском валу более недели назад, но известно об этом стало только сейчас.

Как сообщает телеканал "Москва 24", пострадавшую зовут Екатерина Рудакова. Девушку доставили в институт Склифосовского с ожогами второй и третьей степени.

По словам бармена, он выполнял номер по поджиганию самбуки и не заметил, как одежда официантки загорелась.

Отец пострадавшей девушки объявил сбор средств на пластическую операцию для своей дочери.

