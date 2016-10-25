Четыре человека погибли в парке развлечений в Австралии

Фото: instagram.com/dreamworldau

Четыре человека погибли в тематическом парке развлечений Dreamworld. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Парк находится в австралийском городе Голд-Кост в юго-восточной части штата Квинсленд. Люди получили тяжелые травмы во время катания на аттракционе, представляющем из себя скоростной спуск на круглых плотах.

Немного позднее выяснилось, что четверо пострадавших скончались от полученных травм еще до прибытия медиков. Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах. Что послужило причиной инцидента, пока неизвестно.