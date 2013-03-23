Андрей Панин умер в результате несчастного случая – СК

Следственный комитет назвал причину смерти Андрея Панина

Следователи озвучили основную версию смерти Андрея Панина. Правоохранители считают, что актер умер в результате несчастного случая. В сведениях дополнительной экспертизы по делу говорится, что следов борьбы в квартире Панина на Балаклавском проспекте не было.

В крови актера нашли алкоголь - 1,8 промилле, что соответствует примерно 300 граммам водки. Скорее всего, считают следователи, Панин выпил, пошел в туалет, оступился и ударился головой об унитаз.

Ранее директор актера Геннадий Русин в интервью телеканалу "Москва 24" озвучил предположение о насильственной смерти Панина. Русин подчеркнул, что у артиста не было врагов, но его смерть могла стать результатом возникшего спонтанно конфликта.

Склоняясь к версии о несчастном случае, следователи все же не отрицали, что в дело может иметь криминальную составляющую.

По факту смерти актера было возбуждено уголовное дело.

Напомним, тело Андрея Панина с черепно-мозговой травмой обнаружили утром 7 марта в его квартире на Балаклавском проспекте. Тревогу подняли близкие актера, которые не могли связаться с ним в течение четырех дней.