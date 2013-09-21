Полиция начала проверку несчастного случая с возгоранием коктейля

Полиция проводит проверку из-за инцидента с коктейлем в кафе "Энгельс"

Столичная полиция начала проверку из-за несчастного случая, который произошел в одном из кафе Москвы, сообщает телеканал "Москва 24".

Минувшей ночью в одном из столичных баров на улице Фридриха Энгельса произошел несчастный случай, в результате которого в больнице оказалось три человека.

По словам очевидцев, при изготовлении коктейля бармен нарушил технологию производства алкогольного огненного коктейля, что послужило воспламенению паров этилового спирта. Две девушки и один молодой человек получили серьезные ожоги лица, рук и тела.

В настоящее время пострадавшие находятся в НИИ имени Склифосовского и Городском ожоговом центре.