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ЧП

17 июля 2012, 14:32

В столичном метро «зацепер» упал с поезда в туннеле

несчастные случаи метрополитен чп

Фото: ИТАР-ТАСС

Очередной «зацепер» в московском метро госпитализирован после падения с поезда в тоннеле на Сокольнической линии, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел в ночь на понедельник, но известно о нем стало только сейчас. Как выяснилось, 21-летний москвич решил прокатиться на сцепке хвостового вагона в сторону станции «Комсомольская». Однако в ходе движения юноша сорвался и упал на рельсы.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и находится в реанимации. Тоннель обследовали кинологи с собакой, посторонних предметов обнаружено не было.

К сожалению, это не первый случай «зацепинга» в московском метро. Уже с начала года имели место несколько подобных инцидентов. Так, 4 мая под колесами поезда погиб молодой человек, который пытался проехать на межвагонной сцепке по Замоскворецкой линии.

7 мая на станции метро «Комсомольская» был обнаружен 18-летний москвич, который, катаясь на крыше поезда в состоянии алкогольного опьянения, ударился головой о перекрытие туннеля на перегоне между станциями "Курская" и "Комсомольская". В результате молодой человек получил тяжелые травмы.

«Зацепинг» или «трейнсерфинг» - эти термины возникли сравнительно недавно, когда молодежь изобрела новый способ развлечения – катание на поездах снаружи вагонов, на поручнях, межвагонных сцепках, крышах и т.д.

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